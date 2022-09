Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Sonntag, 04.09.2022

Radfahrer leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

HAßFURT. Am 04.09.2022, kurz nach Mitternacht kam es im Verlauf einer Verkehrskontrolle zu einer Widerstandshandlung gegen zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßfurt, welche hierbei Schürfwunden erlitten. Kurz vor dem tätlichen Angriff sollte ein 36-jähriger Fahrradfahrer im Bereich „Am Dornbusch“ in Haßfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da dieser mit einem unbeleuchteten Fahrrad in der Dunkelheit unterwegs war. Beim Erblicken des Dienstfahrzeuges entledigte sich der Zweiradfahrer plötzlich diverser Gegenstände, indem er diese in ein angrenzendes Gartengrundstück warf. In der Folge trat der Mann in die Pedale und ergriff die Flucht vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der Verkehrsteilnehmer durch die Beamten gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle der Person, räumte dieser ein, eine kleine Menge Haschisch weggeworfen zu haben.

Im Verlauf der Absuche des Nahbereiches, konnten neben dem weggeworfenen Haschisch noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Über diesen Fund zeigte sich der Zweiradfahrer derart erbost, dass er die Polizeibeamten angriff, um die aufgefundenen Betäubungsmittel zu entreißen. Aufgrund des Angriffes sollte der 36-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen werden. Hierbei versuchte der Mann einem Polizeibeamten in die Hand zu beißen. Nach kurzem Gerangel konnte der Mann festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Die beiden leicht verletzten Beamten konnten im Anschluss ihren Dienst fortsetzen.

Der Vorfall konnte durch zwei Passanten beobachtet werden, welche sich jedoch vor Feststellung der Personalien von der Tatörtlichkeit entfernt hatten. Daher bittet die Polizeiinspektion Haßfurt die Passanten und weitere Zeugen der Tat, sich bei der Polizei in Haßfurt unter 09521/972-0 zu melden. Gegen den 36-jährigen Mann werden nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Fahrrad sucht Besitzer

ZEIL AM MAIN. Am 03.09.2022, ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt hinsichtlich eines Fahrraddiebstahls, welcher sich in der Bahnhofstraße in Zeil am Main ereignet hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte das als gestohlen gemeldete Zweirad zwischen Sand am Main und Zeil am Main aufgefunden werden. Unweit der Fundstelle konnte ein weiteres Fahrrad festgestellt werden. Die Polizei Haßfurt geht davon aus, dass die beiden Zweiräder vermutlich zeitgleich entwendet wurden. Bei dem Bike handelte es sich um ein Herkules Magnum Sport in lila/violett.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Samstag, 03.09.2022

Leergutdiebstahl vereitelt

HAßFURT. Am Freitagmorgen gegen 08:50 Uhr betrat ein dreister Dieb die Turnhalle im Dürerweg und entwendete dort zwei Kisten Leergut. Arbeiter, die gerade in dem Gebäude tätig waren, sahen ihn noch mit dem Diebesgut im Wert von 6,60 Euro flüchten und liefen ihm nach. In der Hohe-Wart-Straße beugte sich der Dieb dem Verfolgungsdruck, ließ die

Kisten fallen und rannte unerkannt davon.

Kupfer gestohlen

HAßFURT. In der Nacht zum Freitag wurde durch einen unbekannten Täter von der Grünfläche eines Anwesens in der Brüder-Becker-Straße Dachrinnenmaterial gestohlen. Die ca. 30 Kilogramm Kupfer haben einen Wert von etwa 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild