Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Sonntag, 18.09.2022

Versuchter Einbruch in Fahrradfachgeschäft - Polizei sucht Zeugen

HAßFURT. Am frühen Sonntagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Fahrradfachgeschäft einzudringen. Die Einbrecher machten hierbei keine Beute, hinterließen jedoch einen größeren Sachschaden. Die Polizeiinspektion Haßfurt führt die Ermittlungen und sucht zur Aufklärung der Tat nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruchsversuch in ein Fahrradfachgeschäft in der Adam-Opel-Straße gegen 02:40 Uhr. Vermutlich mehrere Täter wollten sich gewaltsam einen unberechtigten Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten verschaffen. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab, sodass es zu keinem Entwendungsschaden kam. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich dem gegenwärtigen Sachstand nach auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen.

Zur Aufklärung der Tat ist die Polizeiinspektion Haßfurt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Gewerbegebietes „Godelstatt“ verdächtige Personen aufgefallen sind oder die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gesucht. Vielleicht ist auch ein größeres Fahrzeug aufgefallen, welches zum Abtransport der Beute erforderlich gewesen wäre oder es wurde zum Tatzeitpunkt entsprechender Lärm im Umfeld der Tatörtlichkeit wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Tel. 09521/927-0 entgegen.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild