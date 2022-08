Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 27.08.2022

Fahrzeug auf Supermarktparkplatz vorsätzlich beschädigt

Ebern, Lkr. Haßberge: Am Freitagmittag wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Carl-Benz-Straße in Ebern ein parkendes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mit einen spitzen Gegenstand die gesamte linke Fahrzeugseite auf verschiedenen Höhen verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese können unter der Telefonnummer 09531/924-130 mitgeteilt werden.

