Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 5. Februar 2022

Unfallflucht

Theres - Am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr wurde in der Hauptstraße in Untertheres ein geparkter schwarzer Mazda von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von geschätzten 400 Euro zu kümmern. Aufgrund von Trümmerteilen an der Unfallstelle ist davon auszugehen, dass das Verursacherfahrzeug eine blaue Lackierung hat.

Tür verschmiert

Hofheim i. Ufr. - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Freitag wurde die Eingangstüre des Sportheimes in der Johannisstraße mit gelber Farbe verschmiert. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Scheibe eingeschlagen

Haßfurt - Ein unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines auf dem Gelände des Autohauses in der Augsfelder Straße geparkten weißen Opel ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Beschädigung wurde am Freitag gegen 08 Uhr entdeckt. Am Donnerstagmorgen war die Scheibe noch unbeschädigt.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0

