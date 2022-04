Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 02.04.2022

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeil am Main: Am Freitagmorgen fuhr ein 33jähriger VW Fahrer aus hiesigem Landkreis von Zeil kommend in Fahrtrichtung Krum. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und kehrte erst nach 2 Stunden wieder zurück. Bei der Überprüfung konnten die Polizeibeamten auch schnell die Unfallursache klären: ein Alko-Test ergab einen Alkoholwert von über 1,2 Promille, was wiederum eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Führerschein wurde aus diesem Grund sichergestellt und wanderte zu den Akten. Glück im Unglück hatte der Fahrer dennoch: er erlitt bei dem Aufprall lediglich diverse Prellungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-- Euro.

Zaun angefahren, Unfallflucht, Fahrer kehrt reumütig zurück

Zeil am Main: Kurioses ereignete sich am frühen Freitagnachmittag im Mittelsetzring: Ein 43jähriger aus dem Landkreis fuhr beim Ausparken mit seinem Pkw, Daimler-Benz, gegen einen Gartenzaun und flüchtete. Von dem Geräusch aufmerksam geworden, konnte eine Zeugin eine genaue Beschreibung des Fahrers und des Fahrzeuges abgeben. Während der Unfallaufnahme kehrte dieser jedoch reumütig wieder zurück. Auch hier war der Grund für den Verkehrsunfall schnell ermittelt: ein entsprechender Test ergab einen Alkoholwert von knapp 1,2 Promille. Währenddessen traf an der Unfallstelle ein Bekannter des Fahrers mit seinem Fahrrad ein und stürzte alleinbeteiligt vor den Augen der Ordnungshüter. Auch hier stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest: beide hatten sich nämlich zuvor im Stadtgebiet von Zeil zu einem kleinen nachmittäglichen Umtrunk getroffen. So wurde bei beiden Personen jeweils eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde zudem sichergestellt. Der Sachschaden bei der Unfallflucht beläuft sich auf ca. 4000,-- Euro. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus erstversorgt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wustviel: Ein 69jähriger aus dem Landkreis fuhr in den frühen Abendstunden in der St-Kilian-Straße 17 mit seinem BMW und rammte einen rechts geparkten Opel. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt, der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-- Euro.

