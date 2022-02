Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 19.02.2022

Fahrzeug angefahren - Zeugen gesucht

HAßFURT. Zu einem Unfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ist es am vergangenen Freitag auf einem Supermarktparkplatz in der Schweinfurter Straße gekommen.

Der Geschädigte hatte seine silberne Mercedes Benz C-Klasse in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:15 Uhr auf dem genannten Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er frischen Unfallspuren an der Heckstoßstange feststellen.

Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß offenbar nicht um den entstandenen Schaden, welcher ca. 3.000,- Euro beträgt, gekümmert und war geflüchtet.

Zeugen, welche den Unfall oder den Unfallverursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt, Tel. 09521/927-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 19.02.2022

Körperverletzung vor Kneipe

Ebern, Lkrs. Haßberge: In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es vor einer Kneipe im Mühlgrabenweg zu einer Körperverletzung, bei der ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Haßberge von einem 44-jährigen Mann aus dem Landkreis Haßberge unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Geschlagene dabei keine Verletzungen. Bei beiden Kontrahenten war Alkohol im Spiel. Der Beschuldigte erhielt vor Ort einen Platzverweis und muss sich nun aufgrund der Straftat Körperverletzung verantworten.

Auto gegen Baumstamm

Maroldsweisach, Lkrs. Haßberge: In den frühen Morgenstunden fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem 1er BMW auf der St 2428 von Wasmuthhausen in Richtung Eckartshausen und überfuhr dabei einen querliegenden Baum, der durch den Sturm umgefallen war. Dabei wurde der Pkw so beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Baum wurde durch die örtliche Feuerwehr beseitigt und das Fahrzeug durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

