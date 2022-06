Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 5. Juni 2022

Streit eskaliert

KÖNIGSBERG I. BAY. In der Nacht zum Sonntag gegen 01:50 Uhr geriet ein Pärchen in der Königsberger Regiomontanusstraße in Streit mit zwei bislang unbekannten jungen Männern. Im Zuge dieser verbalen Auseinandersetzung sprühte einer der Beiden mit einer unbekannten Substanz in Richtung des Pärchens.

Der 24-jährige Landkreisbewohner und seine 22-jährige Begleiterin erlitten durch dieses Spray Reizungen der Augen- und Mundschleimhäute. Eine

medizinische Behandlung war allerdings nicht vonnöten. Der Angreifer entfernte sich unerkannt. Fahrzeuge beschädigt

HAßFURT. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei in einem Hof in der Mösingerstraße geparkte Pkw. Es wurde das Emblem eines BMW gewaltsam herausgerissen und die Chromblende eines Mini entwendet. Der Sach- und Entwendungsschaden

wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

KÖNIGSBERG I. BAY. Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Fahrers im Buchweg stellte eine Streife der Haßfurter Polizei am Samstag gegen 23:50

Uhr Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum des Fahrzeugführers hinwiesen. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild