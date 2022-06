Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 11. Juni 2022

Eigentumsdelikte:

Kirchaich: In der Zeit vom 09.06.22 bis 10.06.22 wurde von der Baustelle des TSV Kirchaich ein fahrbares Alugerüst und Eisentürprofile entwendet. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Kleintransporter benutzt. Der Beuteschaden beträgt ca. 1250,--Euro.

Verkehrsgeschehen:

Zeil: Zu einem Auffahrunfall kam es am 10.06.2022 gegen 18.15 Uhr auf der Staatsstraße 2427 auf Höhe Sechstal. Ein 19jähriger Pkw-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm bremsenden Pkw einer 39jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte um die 10000,--Euro liegen.

Haßfurt: In der Bahnhofstraße kam es ebenfalls aus Unachtsamkeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Ausparken gegen einen Einparker stieß. Resultat: 3000,--Euro Schaden.

Theres: Alleinbeteiligt stürzte ein 62jähriger Radfahrer am 10.06.22 auf dem Mainradweg bei Horhausen. Auf Grund seiner Verletzungen wurde er in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert.

Haßfurt: Unfall mit einem Pedelec. Eine 63jährige Pedelecfahrerin stürzte am 10.06.22 von diesem, als sie den Mainradweg von Schweinfurt in Richtung Haßfurt befuhr. Auf Höhe des Parkplatzes Gries blieb sie mit dem Lenker ihres Rades an einem Leitpfosten hängen, wodurch sie zu Sturz kam. Auf Grund einer Kopfverletzung, die sich die Fahrerin zuzog, wurde sie zur Behandlung ins Krankenhaus Haßfurt eingeliefert.

Haßfurt: Zu viel Alkohol getrunken hatte am 10.06.22 gegen 15.45 Uhr ein VW-Fahrer in Haßfurt. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Wert von 1,7 Promille festgestellt. Der Fahrer mußte sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt.



