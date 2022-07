Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Haßfurt vom 24.07.2022

Unfallgeschehen

Alleinbeteiligt in den Straßengraben gefahren

Knetzgau - Am Sonntag, den 24.07.2022, um 02:30 Uhr, befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Mitsubishi die Kreisstraße HAS 6 von Mariaburghausen kommend, in Fahrtrichtung Hainert. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr mit diesen alleinbeteiligt in den Straßengraben. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Ein zufällig hinzukommender Verkehrsteilnehmer wurde auf das im Graben stehende Fahrzeug aufmerksam, weshalb er die Polizei verständigte. Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen Atemalkoholgeruch bei der Mitsubishi-Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Die Dame, die augenscheinlich unverletzt geblieben war, wurde in der Folge zur Abklärung etwaiger Verletzungen und zur Durchführung einer Blutentnahme mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Haßfurt transportiert. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle aus abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe am Mitsubishi ist derzeit noch nicht bekannt.

Türe gegen geparkten Pkw geschlagen

Hofheim - Am Freitag, den 22.07.2022, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr, parkte eine 81-jährige Geschädigte ihren Pkw Skoda ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, Am Sänniggrund 8. Als die Dame nach ihrem Einkauf wieder zu ihrem Pkw zurückgekommen war, musste sie feststellen, dass die Beifahrertüre ihres Fahrzeugs deutliche Kratzspuren aufwies. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Aussteigen seine Türe gegen die Beifahrertüre vom Pkw der Geschädigten geschlagen. Anschließend hatte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Straftaten

Fahrrad gestohlen

Haßfurt - Am Samstag, den 23.07.2022, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde aus dem Fahrradständer des Haßfurter Freibades ein unverschlossenes, weiß-rotes Jugendmountainbike der Marke Winora, durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Wert des gestohlenen Fahrrades wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Pressebericht der PI Ebern vom 23.07.2022

Unfallflucht im Stadtgebiet von Ebern

Lkr. Haßberge, Ebern: Am frühen Freitagvormittag wurde ein silberner Opel Mokka in Ebern im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Als Tatorte kommen Parkplätze von Supermärkten in der Straße Alte Ziegelei und Carl-Benz-Straße sowie der Kundenparkplatz einer Bank in der Rittergasse in Frage. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ebern unter der Telefonnummer 09531/924-0 in Verbindung zu setzten.

Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

Kirchlauter, Lkrs. Haßberge: Am späten Freitagabend kam es in Kirchlauter zu bislang mindestens drei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Haßberge verkratzte auf dem Heimweg einer Feier drei geparkte Autos. Dabei wurde jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Wer Hinweise zu den einzelnen Taten geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 09531/924-0 mit der Polizeiinspektion Ebern in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der PI Haßfurt vom 23.07.2022

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

HAßFURT - OT UNTERHOHENRIED. Am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Haßfurt und Oberhohenried ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Unterhohenried. Der 44-jährige Fahrer eines Skoda übersah beim Abbiegen Richtung Unterhohenried einen entgegenkommenden Audi, der mit zwei Frauen besetzt war. Die Fahrerin des Audi versuchte noch auszuweichen, verlor hierbei allerdings die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr zunächst die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel, bevor sie das Heck eines weiteren, an der Einmündung wartenden, Pkws touchierte. Ihre Fahrt wurde erst durch einen Baum gebremst. Die beiden Frauen aus dem Audi mussten durch den Rettungsdienst mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des wartenden Pkw blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe

wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

Handy aus Schulbus entwendet

HAßFURT. Am Freitagmorgen vergaß ein Nutzer der Schulbuslinie Augsfeld - Haßfurt sein weißes Apple IPhone im Bus. Der Verlust fiel ihm erst nach der Schule auf. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Gerät im Wert von 600 Euro an sich genommen. Im Schulbus selbst konnte es nicht mehr aufgefunden werden.

