Pressebericht der PI Ebern vom 30.07.2022

Autofahrt ohne Versicherung und Zulassung

Untermerzbach, Wüstenwelsberg, Lkrs. Haßberge - Am frühen Donnerstagabend ist in Wüstenwelsberg ein Pkw-Fahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Ebern kontrolliert worden. Wie sich dann herausstellte, benutzte der 60-jährige Fahrer seinen Pkw ohne gültige Zulassung und Versicherung. Eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetzt ist nun die Folge.

Pressebericht der PI Haßfurt vom 30.07.2022

Kennzeichen entwendet

Riedbach, OT Kleinmünster - In der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag wurde das hintere Kennzeichen eines Skoda Rapid mit Hofheimer Zulassung entwendet. Der Pkw stand im Tatzeitraum in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Haag.

Sitzbank angeeckt und davongefahren

Sand a. Main - Am späten Freitagabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wie dieser beim Rangieren mit seinem BMW gegen eine Sitzbank auf dem Kirchplatz fuhr. Der männliche Fahrzeugführer begutachtete noch den Schaden und fuhr ohne weitere Veranlassungen davon. Ob an der Sitzbank tatsächlich ein Sachschaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Radfahrer betrunken unterwegs

Zeil a. Main - Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise stoppten Polizeibeamte einen 53-Jährigen Radfahrer in der Sander Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem Zweiradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

