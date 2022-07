Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Ebern vom 23.07.2022

Unfallflucht im Stadtgebiet von Ebern

Lkr. Haßberge, Ebern: Am frühen Freitagvormittag wurde ein silberner Opel Mokka in Ebern im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Als Tatorte kommen Parkplätze von Supermärkten in der Straße Alte Ziegelei und Carl-Benz-Straße sowie der Kundenparkplatz einer Bank in der Rittergasse in Frage. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ebern unter der Telefonnummer 09531/924-0 in Verbindung zu setzten.

Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

Kirchlauter, Lkrs. Haßberge: Am späten Freitagabend kam es in Kirchlauter zu bislang mindestens drei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Haßberge verkratzte auf dem Heimweg einer Feier drei geparkte Autos. Dabei wurde jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Wer Hinweise zu den einzelnen Taten geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 09531/924-0 mit der Polizeiinspektion Ebern in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 23.07.2022

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

HAßFURT - OT UNTERHOHENRIED. Am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Haßfurt und Oberhohenried ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Unterhohenried. Der 44-jährige Fahrer eines Skoda übersah beim Abbiegen Richtung Unterhohenried einen entgegenkommenden Audi, der mit zwei Frauen besetzt war. Die Fahrerin des Audi versuchte noch auszuweichen, verlor hierbei allerdings die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr zunächst die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel, bevor sie das Heck eines weiteren, an der Einmündung wartenden, Pkws touchierte. Ihre Fahrt wurde erst durch einen Baum gebremst. Die beiden Frauen aus dem Audi mussten durch den Rettungsdienst mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des wartenden Pkw blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe

wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

Handy aus Schulbus entwendet

HAßFURT. Am Freitagmorgen vergaß ein Nutzer der Schulbuslinie Augsfeld - Haßfurt sein weißes Apple IPhone im Bus. Der Verlust fiel ihm erst nach der Schule auf. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Gerät im Wert von 600 Euro an sich genommen. Im Schulbus selbst konnte es nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild