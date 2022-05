Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 29.05.2022

Auto unverschlossen - Handy weg

ZEIL: Die Viertelstunde in der ein grauer BMW am Freitagabend unverschlossen in der Telefunkenstraße abgestellt war, nutzte ein unbekannter Täter um das Handy Huawei mit schwarzer Hülle aus dem Auto

zu nehmen. Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Abgeschlossenes Fahrrad entwendet

EBELSBACH: In der Zeit von Mittwoch, 25.05. bis Donnerstag, 26.05. wurde ein abgeschlossenes Herrn Trekkingrad der Marek Pegasus am Bahnhof in Ebelsbach entwendet. Das Fahrrad wurde dort im Fahrradständer abgestellt und abgeschlossen. Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Tankautomaten an Tankstelle angefahren

EBELSBACH: Am Samstagabend für ein bislang unbekannter Mann rückwärts an den Tankautomaten, stieg aus, sah sich um und fuhr an eine andere Zapfsäule um zu tanken. Der Vorfall wurde von der

Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Täter konnte ermittelt werden.

Folgenschwerer Verkehrsunfall

ELTMANN: Ein 18jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zwischen Trossenfurt und Eltmann auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein Aufgebot von Rettungskräften sicherte die Unfallstelle. Der junge Mann musste mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer kam mit einer Hüftprellung davon. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs hatte Glück. Sie wurde mit Prellungen und Abschürfungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 28.05.2022

Diebstahl aus Gartenhaus

Gädheim: Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Sonntagnachmittag der vergangenen Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unversperrten Gartenhaus in der Gädheimer Hauptstraße ein rot/schwarzes Fahrrad, eine Bohrmaschine und einen Sturzhelm. Der Wert des Diebesgutes wurde durch die Geschädigten auf etwa 50 Euro geschätzt.

Schulbus beschädigt

Haßfurt: Im Laufe des Freitags (27. Mai) wurde ein auf der Schulbuslinie eingesetzter Omnibus eines Knetzgauer Unternehmens vermutlich durch transportierte Schüler beschädigt. Zwei der Seitenglasscheiben wiesen Kratzer auf, die durch einen spitzen Gegenstand beigefügt worden sein müssen. Den entstanden Schaden bezifferte der Anzeigeerstatter auf mindestens 2.000 Euro.

Brand im Schloss

Knetzgau: Am Freitagnachmittag (27. Mai) gegen 16.30 Uhr wurde ein Brand im „alten Schloss“ im Knetzgauer Schloßweg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes ein Zimmer im Vollbrand festgestellt werden. Den eingesetzten Feuerwehren aus Knetzgau und Hainert gelang es mit erheblicher Mannstärke, den Brand in den Griff zu bekommen, bevor er auf den Rest des Gebäudes übergehen konnte. Nichtsdestotrotz entstand an dem alten Gemäuer ein erheblicher Brand- und Löschwasserschaden, der sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. Die Ursache der Brandentstehung ist bislang noch nicht abschließend geklärt und derzeit Gegenstand von Ermittlungen. In diesem Zusammenhang ist die Polizeiinspektion Haßfurt u. a. auch auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wir bitten deshalb darum, jegliche verdächtige Feststellungen, die evtl. im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, mitzuteilen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz