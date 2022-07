Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 2.7.2022

Geldbörse entwendet

Hofheim i. Ufr. - Bei der Norma Filiale in der Ringstraße nutzte am Freitagnachmittag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Gunst der Stunde und entwendete einer 32-jährigen ihre im Einkaufswagen befindliche Geldbörse.

Scheibe eingeworfen

Hofheim i. Ufr. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Klassenzimmers der Grundschule mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf 700,- Euro.

Kennzeichen entwendet

Haßfurt - Im Zeitraum von 25.06.2022, 22:00 Uhr bis 27.06.2022, 08:00 Uhr wurden beide Kennzeichenschilder eines Pkws vom Hof eines Autohändlers in der Siemensstraße entwendet.

Auto angeeckt und geflüchtet

Bamberg - Im Zeitraum von 27.06.2022, 06:30 Uhr bis 28.06.2022, 16:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Bamberger Klinikums in der Buger Straße der Pkw einer Fahranfängerin im Bereich der linken Front beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Drogenfahrt

Haßfurt - Am Freitag um die Mittagszeit wurde ein 37-jähriger Autofahrer am Sterzelbach kontrolliert. Bei ihm waren Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt. Nach einer Blutentnahme war die Fahrt für den Verkehrsteilnehmer zunächst beendet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Außerdem machte ein Schafzüchter in Zell am Freitagabend eine grauenhafte Entdeckung: Ein Schaf hatte sich selbst erwürgt.

