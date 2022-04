Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 24.04.2022

Beschädigungen an leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

STETTFELD. Zu mehreren Sachbeschädigungen an einem leer- und freistehenden Einfamilienhaus ist es am gestrigen Samstag, gegen 16:50 Uhr, an der Anschrift „In der Au“ gekommen.

Hierbei hatten bislang namentlich Unbekannte u.a. zwei Fensterscheiben an dem Wohnhaus, welches nahe der Bahnstrecke steht, eingeworfen. Eine Zeugin konnte zwei männliche Personen, im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, beobachten, welche als Täter in Frage kommen, und fertigte mit ihrem Mobiltelefon Lichtbilder der Selbigen. Als die beiden Jugendlichen die Zeugin bemerkten, flüchteten sie über den dortigen Radweg in Richtung Ebelsbach.

Die zwei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1.) Männlich, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzen und langärmligen Trainingsanzug (mit je einem weißen Streifen auf den Oberarmen), führte ein neongrünes Fahrrad mit sich

2.) Männlich, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug, führte ein rotes Fahrrad mit sich

Zeugen, welche die Tat oder die Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt, Tel. 09521/927-0, in Verbindung zu setzen.



Möglicher versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

SAND AM MAIN. Zu einem möglichen versuchten Einbruch in ein Privatanwesen ist es am heutigen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, in der Albrecht-Söller-Straße gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter hatte sich, auf unbekannte Art und Weise, Zutritt zu dem umzäunten Privatgrundstück verschafft und sich zu einer der Eingangstüren des freistehenden Wohnhauses begeben. Da er dort von dem aufmerksam gewordenen Bewohner gesehen wurde, flüchtete er anschließend unerkannt, ohne seine Tatbegehung fortzusetzen.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls:

Wem ist zum o.g. Zeitpunkt im Bereich der Albrecht-Söller-Straße eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Wer kann Auskunft darüber geben, wie und wo der unbekannte Mann auf das Privatgrundstück gelangt ist?

Personen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt, Tel. 09521/927-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 23.04.2022

Unfallflucht, wer kann Hinweise geben?

Tretzendorf - Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Ford von Tretzendorf in Richtung Unterschleichach, als ihr ein weißer Pkw entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw fuhr im Kurvenbereich zu weit links, weshalb es zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Daraufhin setzte der weiße Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Tretzendorf fort. Am Außenspiegel des Ford entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521-9270 entgegen.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)