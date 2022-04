Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 23.04.2022

Unfallflucht, wer kann Hinweise geben?

Tretzendorf - Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Ford von Tretzendorf in Richtung Unterschleichach, als ihr ein weißer Pkw entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw fuhr im Kurvenbereich zu weit links, weshalb es zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Daraufhin setzte der weiße Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Tretzendorf fort. Am Außenspiegel des Ford entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521-9270 entgegen.

