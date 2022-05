Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 01.05.2022

Ladendieb ertappt

Haßfurt- Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, ertappte die Marktleiterin eines Einkaufsmarktes eine 61-jährige Ladendiebin auf frischer Tat. Die Täterin hatte diverse Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände im Wert von über 200 Euro in ihren elektrischen Rollator geräumt und legte im Kassenbereich lediglich Zigaretten auf das Band. Beim Verlassen des Ladens konnte die Dame gestellt werden. Sie hat eine Anzeige und ein lebenslanges Hausverbot zu erwarten.

Fahren trotz Fahrverbot

Haßfurt- Am Samstag, gegen 11:15 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 22-Jährigen mit seinem VW in der Lindenhainstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot vorliegt. Außerdem konnten Verdachtsmomente für einen kürzlich erfolgten Drogenkonsum gewonnen werden. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer unterbunden. Nach der Durchführung einer Blutentnahme konnte der 22-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 01.05.2022

Unfallflucht

Unterpreppach, Lkr. Haßberge: Am späten Abend des 30.04.2022 ereignete sich in der Breitenbachstraße in Unterpreppach einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein mutmaßlich roter Kompaktwagen beim Versuch rückwärts einzuparken gegen den am rechten Fahrbahnrand abgestellten grünen VW, Polo. Dabei richtete der Unfallverursacher einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an der Frontstoßstange des Polos an, eher er in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizeiinspektion Ebern nimmt Zeugenhinweise gerne unter Tel.: 09561/924-0 entgegen.

Schlägerei und Pöbelei

Unterpreppach, Lkr. Haßberge: Im Verlauf der Freinacht kam es insbesondere zwischen Diskothekbesuchen zu mehreren Auseinandersetzungen. Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger attackierte drei andere Diskothekenbesucher, indem er ihnen mit der Faust ins Gesicht schlug bzw. in den Schwitzkasten nahm. Das Resultat dieser Auseinandersetzung waren drei leichtverletzte Opfer und ein Täter, der in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein ebenfalls stark alkoholisierter 18-Jähriger wurde der Diskothek verwiesen. Damit wollte dieser sich aber nicht abfinden und versuchte immer wieder zurück in die Diskothek zu gelangen. Als dies wieder und wieder durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterbunden wurde, ging der Betrunkene diese massiv verbal an. Schließlich musste der Aggressor durch die Polizei von dem Areal verwiesen werden. In diesem Fall steht ebenfalls eine Strafanzeige im Raum.

Sehr unsicherer Fußgänger

Ebern, Lkr. Haßberge: Ein stark alkoholisierte Mann sorgte für einen Polizeieinsatz, nachdem er auf der Gleusdorfer Straße immer wieder auf die Fahrbahn torkelte. Mehrere beherzte Passanten und Anwohner nahmen sich des Mannes an, nachdem er aus eigener Kraft nicht mehr weiter kam. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurde der Betrunkene schließlich in Gewahrsam genommen, damit ihm in seinem Zustand nichts mehr passieren konnte.

Schwarzangler erwischt

Ebern/Eyrichshof/Lkr. Haßberge: Am Donnerstagnachmittag wurde durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Ebern ein 48-Jähriger an der Baunach während seines Angelansitzes kontrolliert. Der Mann konnte weder einen gültigen Fischereischein noch eine Gewässerkarte des Eberner Angelvereins vorzeigen. Die Angelausrüstung des Mannes wurde vor Ort sichergestellt, weiter kommt auf ihn eine Anzeige wegen Fischwilderei zu.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 30.04.2022

Ladendiebstähle

Haßfurt - Im Laufe des Freitag wurden gleich zwei Diebe gestellt, die sich in Haßfurter Einkaufsmärkten bedienten, ohne zu bezahlen.

Ein 54-jähriger entwendete am Nachmittag im Supermarkt in der Schweinfurter Straße mehrere Getränke im Wert von 20 Euro und flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad. Zur selben Tageszeit entnahm ein 42-jähriger im Elektromarkt im Gewerbegebiet Kopfhörer im Wert von knapp 85 Euro aus ihrer Verpackung und schmuggelte die Ware an der Kasse vorbei. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Kennzeichen ummontiert

Knetzgau, OT Hainert - Ein aufmerksamer Bürger meldete am Freitagabend ein abenteuerliches Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger, das an beiden Enden mit demselben Kennzeichen versehen durch Hainert fuhr. Offenbar sollte so verschleiert werden, dass der geführte Anhänger nicht zugelassen war. Die Fahrerin des Gespanns konnte ermittelt werden. Sie muss sich nun neben anderen Delikten auch wegen Urkundenfälschung aufgrund der missbräuchlichen Verwendung von amtlichen Kennzeichen verantworten.

Unfallflucht

Wonfurt - Am Freitag gegen 18:45 Uhr wendete ein weißer Lieferwagen im Birkenweg und blieb beim Anfahren am hinteren linken Kotflügel eines dort geparkten blauen Peugeot hängen. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 300 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

