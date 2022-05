Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 07.05.2022

Körperverletzung am Hofheimer Marktplatzfest

Hofheim i. Ufr. - In der Nacht vom 06. Auf den 07.05. gerieten zwei Besucher des Marktplatzfestes in Hofheim in Streit. Im Zuge dieser Streitigkeit schlug der eine 22-Jährige Landkreisbewohner dem anderen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte bislang nicht ermittelt werden.

Durch den Schlag zog sich der Geschädigte ein Hämatom am rechten Jochbein sowie eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zu. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0.

Mit 1,4‰ am Steuer erwischt

Haßfurt - Ein 53 -Jähriger Haßfurter wurde am Abend des 06.05. in der Mösingerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, der Fahrer hatte einen Wert von 0,72 mg/L (Atemalkoholgehalt), was ca. 1,4 ‰ entspricht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und seine Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf ihn kommen nun eine Strafanzeige sowie voraussichtlich der Entzug der Fahrerlaubnis zu.

Verkehrsunfall zwischen PKW und einem Motorradfahrer

Haßfurt - Zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad kam es am Nachmittag des 06.05.2022 in der Schweinfurter Straße in Haßfurt. Ein 53-Jähriger Mann unterschätzte an der Ausfahrt der Walther-Tankstelle die Entfernung eines vorfahrtberechtigten Motorradfahrers und fuhr in die Schweinfurter Straße ein. Aufgrund dessen musste der 57-Jährige Motorradfahrer stark abbremsen und konnte einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Skoda nicht mehr verhindern. Er stürzte und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Sachschaden i.H. von ca. 1000€ am PKW Skoda, an dem Motorrad i.H. von ca. 4000€. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt.

Zerstochener Reifen in Haßfurt

Haßfurt - In der Zeit vom 05.05.2022 - 06.05.2022 wurde der Reifen eines geparkten PKW in der Graf-von-Stauffenberg-Straße zerstochen. Der PKW stand über Nacht in einer Parkbucht am Straßenrand. Am nächsten Morgen stellten die Besitzer fest, dass der hintere recht Reifen aufgrund eines Einstichs in die Flanke die komplette Luft verloren hatte. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

