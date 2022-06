Am Mittwoch (15.06.2022) gegen 12.30 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer von Unterschleichach in Fahrtrichtung Fabrikschleichach unterwegs, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte. An der Einmündung in Richtung Fatschenbrunn wollte der Fahrer laut Polizei nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 65-jährigen Fahrer eines Motorrades.

Dieser prallte mit seiner rechten Motorradseite gegen das Heck des schon abbiegenden Autos. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz noch vermeiden und etwa 75 Meter weiterfahren und anhalten. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Motorrades allerdings dennoch schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bamberg gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Fabrikschleichach und Neuschleichach waren mit je zehn Einsatzkräften vor Ort und sicherten die Unfallstelle und sperrte die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme ab.

Vorschaubild: © DVR (DVR)