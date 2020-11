Theres vor 1 Stunde

Millionenprojekt

Neue Mainbrücke bei Obertheres: Spannendes Manöver im Nebel

In einer spektakulären Aktion und mit viel technischem Aufwand wird die Behelfsbrücke bei Horhausen an ihren Platz bugsiert. Ab Juli soll der Verkehr darüber rollen. Die Arbeiten am Neubau dauern noch bis ins Frühjahr 2023 an.