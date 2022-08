Knetzgau vor 1 Stunde

Randale

Auf Autos gesprungen: Nackter Mann mit Eisenstange löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein offenbar psychisch belasteter Mann randalierte am Dienstagvormittag in Knetzgau. Auf seinem Weg durch die Gemeinde richtete er mehrere Schäden an - unter anderem an mindestens fünf Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen weiteren Geschädigten.