Update vom 26.09.2020: Täter festgenommen

Nachdem ein zunächst Unbekannter am späten Donnerstagnachmittag auf der A70 bei Theres im Kreis Haßfurt Schüsse auf ein anderes Fahrzeug abgegeben hat, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt in der Folge die Ermittlungen übernommen. Noch am Freitag konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und im Raum Erlangen vorläufig festgenommen werden. Das verkündeten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Wie bereits berichtet, wollte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstag gegen 16:50 Uhr auf der A70 bei Theres den Fahrer eines schwarzen Audis auf einen Schaden am Unterboden seines Fahrzeuges aufmerksam machen. Als der Fahrer nicht reagierte, versuchte der 54-Jährige den Audi zu überholen. Hierbei streckte der Fahrer eine unbekannte Schusswaffe aus dem Fenster und schoss zwei Mal. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Täter bereits am Freitag verhaftet

Nachdem einer ersten Aufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck wurden die Ermittlungen noch am Freitag durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen und in der Folge konnte noch am gleichen Tag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Über die Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen im Raum Erlangen erwirkt.

Zur Unterstützung bei der Durchsuchung wurde auch ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Der 22-Jährige konnte am späten Freitagnachmittag widerstandlos festgenommen werden. Die Tatwaffe - eine Schreckschusspistole - konnte in der Wohnung des jungen Mannes sichergestellt werden.

Nachdem der Tatverdächtige am Samstagvormittag bei seiner Vorführung vor den Ermittlungsrichter die Tat vollumfänglich eingeräumt und bedauert hat, konnte er nach dem von der Staatsanwaltschaft Bamberg beantragten vorläufigem Entzug seiner Fahrerlaubnis wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch das Gericht wieder entlassen werden.

Ursprüngliche Meldung: Schüsse auf der A70 im Kreis Haßfurt

Am Donnerstagnachmittag (24.September 2020) soll ein Autofahrer während der Fahrt auf ein überholendes Auto geschossen haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei am Freitag berichtet, war ein Autofahrer eines Opel Vectra gegen 16.50 Uhr auf der A70 in Richtung Bamberg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Haßfurt fiel dem Fahrer eine schwarze Audi Limosine mit Erlanger Kennzeichen auf, bei der der Unterbodenschutz auf der Fahrbahn schliff und die Abdeckung des rechten vorderen Radkasten den Reifen berührte. Laut Polizeibericht handelte es sich wahrscheinlich um einen Audi A4 oder A6.

Fahrer feuert mit Waffe auf überholendes Auto

Der Fahrer des Opel wollte daraufhin den Fahrer des Audi auf den Fahrzeugdefekt aufmerksam machen und fuhr auf der rechten Fahrspur an ihn heran. Da der Audi-Fahrer nicht reagierte, ließ sich der Opel-Fahrer wieder zurückfallen und versuchte den Audi auf der linken Spur zu überholen. Als der Fahrer fast auf der Höhe des defekten Fahrzeugs war, streckte der Audifahrer den linken Arm aus dem Fenster und schoss zweimal mit einer Handfeuerwaffe in Richtung des Opelfahrers.

Als der Opelfahrer schließlich sein Fahrzeug überprüfte, stellte er keine Einschüsse am Wagen fest. Er verständigte umgehend die Polizei, die direkt eine Fahndung nach dem schwarzen Audi mit Erlanger Kennzeichen einleitete. Der Opelfahrer gab während der Vernehmung bei der Polizei an, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls weitere Autos hinter ihm befunden hätten.

Dementsprechend hofft die Polizei nun auf mögliche Hinweise von Zeugen der Schüsse sowie des Fahrers.