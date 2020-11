Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagvormittag in Untertheres abgespielt. Ein Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens wurde unter einem Müllauto eingeklemmt. Nach Angaben der Polizei schwebt der schwer verletzte Mann in Lebensgefahr.

Etwa fünf Minuten vor 11 Uhr war der mit zwei Personen besetzte Laster in der Brunnenstraße unterwegs und die Mitarbeiter leerten die Biomülltonnen. Vermutlich stürzte dabei der 49-jährige Müllwerker am Heck des Fahrzeugs. Trotz aller technischen Sicherheitsvorkehrungen bemerkte das der Fahrer nicht und setzte das Müllauto zurück. Der Arbeitskollegen wurde dabei eingeklemmt und rund zehn Meter mitgeschleift, ehe ein Zeuge den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte.

Nach dem Absetzen des Notrufs alarmierte die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt ein Großaufgebot an Rettungskräften. Neben Notarzt, Rettungswagen und Polizei rückten die Feuerwehren aus Obertheres, Untertheres, Gädheim, Haßfurt und Wonfurt mit rund 50 Mann an. Die Einsatzleitung hatte Dominik Mroz inne, der federführende Kommandant der Gemeinde Theres.

Sein Kollege, der Unterthereser Kommandant Tobias Hömer, schilderte die Rettung des eingeklemmten Mannes. Nach dem Sichern des Müllautos gegen Wegrollen konnte der hintere Teil des Fahrzeugs dank einer Liftachse um etwa zehn Zentimeter angehoben werden. Vorsichtig wurde der Lastwagen nach vorne bewegt, um den Verunglückten zu befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert.

Doppelt getroffen hat das Unglück den 55-jährigen Fahrer, denn der ist mit seinem schwer verletzten Kollegen auch privat gut befreundet. Ein Notfallseelsorger war vor Ort und kümmerte sich um die Beteiligten und ihre Angehörigen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert, der zur Klärung des genauen Unfallhergangs beitragen soll.