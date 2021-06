Die Eberner Polizei kontrollierte an Fronleichnam (03.06.2021) gezielt Motorradfahrer. Besonders Serpentinenkurven sind bei Motorradfahrern beliebt. Die Polizei konzentrierte sich auf die Staatsstraße 2278 zwischen Ebern und Untermerzbach. Diese bei Bikern sehr beliebte Strecke war in der Vergangenheit sehr auffällig. Es gab zahlreiche Unfälle und Beschwerden von Anwohnern.

Die Sonne und Wärme lockte am Feiertag sehr viele Biker auf ihre Kräder. Über Mittag bis in den späten Nachmittag hatten die Kontrolleure auch alle Hände voll zu tun. Mehr als 100 Motorräder hielten die Polizisten zur Kontrolle an. Trotz des sehr hohen Verkehrsaufkommens ist die Polizei insgesamt mit dem Verlauf der Aktion zufrieden. Es gab nur wenige Beanstandungen. Überwiegend handelte es sich bei den Kradfahrern um Touren- und Ausflugsfahrer. Sogar aus dem norddeutschen Landkreis Olpe waren Motorradfahrer hier unterwegs, auf dem Weg nach Passau.

Schalldämpfer ausgebaut - Betriebserlaubnis erloschen

Es wurden aber auch einige Verstöße festgestellt. Dem Fahrer einer BMW wurde die Weiterfahrt untersagt, da an seinem Motorrad der Schalldämpfungseinsatz, der sogenannte Db-Killer, aus dem Schalldämpfer ausgebaut war. Die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erlischt, wenn Änderungen am Abgas- und Geräuschverhalten vorgenommen werden. Eine vorhandene Betriebserlaubnis ist Grundvoraussetzung zur Teilnahme am Straßenverkehr. Neben einer Bußgeldanzeige wird auch ein Bericht an die Zulassungsstelle gefertigt, da dort die Betriebserlaubnis neu erteilt werden muss. Ob der Fahrer hierzu mit seiner Maschine ein technisches Gutachten vorlegen muss, entscheidet die Zulassungsstelle. Auf jeden Fall kommen auf ihn noch erhebliche Folgekosten zu.

Bei drei weiteren Krädern wurde festgestellt, dass die Fahrer sich und die Maschine offensichtlich nicht richtig auf die Saison vorbereitet hatten. Denn an ihren Maschinen waren die Reifen bis unter das vorgeschriebene Mindestprofil von 1,6 mm abgefahren. Neben einer Bußgeldanzeige mit Punkteeintrag wurde mit ihnen ein ernsthaftes Gespräch über die notwendige Saisonvorbereitung geführt. Denn die richtige Vorbereitung ist enorm wichtig für eine unfallfreie Saison.

Darüber hinaus waren es nur kleinere Verfehlungen, welche die Beamten feststellten. Der ein oder andere Rückstrahler fehlte und Führerscheine und Nachweise/Erlaubnisse von Umbauten wurden nicht mitgeführt. Diese Fahrer müssen diese Dokumente nachreichen.