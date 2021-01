Auch in Corona-Zeiten besteht die Möglichkeit für Jäger, den Jagdschein verlängern zu lassen. Darauf macht das Landratsamt Haßberge aufmerksam.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen ist bis auf weiteres eine persönliche Vorsprache bei der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt Haßberge nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Jagdschein im schriftlichen Verfahren verlängern zu lassen, teilte die Behörde mit.

Unterlagen per Post verschicken

Dazu soll der Jagdschein im Original zusammen mit der Bestätigung über eine bestehende Jagdhaftpflichtversicherung per Post an das Landratsamt Haßberge, Jagdrecht, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt , gesendet werden. Alternativ können die Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten am Haupteingang des Landratsamtes in Haßfurt eingeworfen werden.

Es wird darum gebeten, vorher zu überprüfen, ob der Jagdschein noch Platz für mindestens eine Verlängerung hat. Sollte das Dokument voll sein, wird zusätzlich ein aktuelles Bild in Passfoto-Größe benötigt. Ein biometrisches Bild ist nicht vorgeschrieben.

Die Jagdhaftpflichtversicherung muss solange gültig sein, dass die Laufzeit des gewünschten Jagdscheins voll abgedeckt wird (Beispiel: Wird die Verlängerung bis 31. März 2024 gewünscht, darf auch die Versicherung erst zum 31. März 2024 enden). Nach der erfolgten Verlängerung wird der Jagdschein den Angaben zufolge zusammen mit einer Rechnung per Einschreiben zurückgesendet.

"Bitte denken Sie daran, dass dieses Verfahren aufgrund der Postlaufzeiten einige Tage in Anspruch nehmen kann", so Martin Schrauder von der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt. Nach den jagd- und waffenrechtlichen Bestimmungen müssen bei der Jagdausübung der Jagdschein , die Waffenbesitzkarte und ein Ausweisdokument ( Reisepass oder Personalausweis ) immer mitgeführt werden.

Notfalls mit der Kopie

Wenn der Jagdschein zur Verlängerung im Landratsamt ist, wird empfohlen, entweder während dieser Zeit nicht zu jagen oder aber ersatzweise für diesen Zeitraum eine Kopie des Jagdscheines mitzuführen. Sobald der verlängerte Jagdschein wieder vorliegt, muss ausnahmslos das Originaldokument mitgeführt werden. red