Fischbach vor 53 Minuten

Feuerwehreinsatz

Starker Funkenflug: Kaminbrand löst Großeinsatz aus - fast 50 Einsatzkräfte vor Ort

Mit fast 50 Kräften war die Feuerwehr am Sonntag in Fischbach bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Einsatz. Wegen starken Funkenflugs ist zunächst befürchtet worden, dass sich der Kaminbrand ausbreiten könnte.