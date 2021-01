Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern weist darauf hin, dass beim Winterdienst Prioritäten gesetzt werden müssen. Sie reagiert damit auf Beschwerden, die dieser Tage bei der Verwaltung eingehen.

"Wir befinden uns mitten in den Wintermonaten und somit müssen auch wieder die Arbeiter des Bauhofes und des Landkreises den Winterdienst bewältigen", schildert die VG in einer Pressemitteilung. Da hier, trotz der enormen Leistung der Arbeiter, einzelne Beschwerden im Bauhof und in der Verwaltung eingehen, möchte die VG Ebern um Verständnis bitten, dass nicht alle Wege gleichermaßen geräumt werden können und nicht allen Wünschen der Bürger nachgekommen werden kann.

Der Winterdienst wird laut VG nach folgenden Prioritäten durchgeführt: In der Priorität 1 sind verkehrsbedeutende und gefährliche Straßen und Plätze, insbesondere die Hauptstraßen, Durchgangsstraßen, Buslinien, Kinderhäuser und Schulen; in Priorität 2 sind verkehrsbedeutende Nebenstraßen und Bergstrecken; Priorität 3: nachrangige Nebenstraßen (etwa Wohn- und Spielstraßen, Tempo-30-Zonen). Die Räum- und Streupflicht besteht innerhalb der geschlossenen Ortslage grundsätzlich nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen ( etwa bei Gefällstrecken). Außerhalb der geschlossenen Orte besteht sie nur an gefährlichen Lagen.

Hindernisse

Parkende Fahrzeuge machen das Räumen einer Straße oft unmöglich, bedauert die VG. Das Winterdienstfahrzeug ist aufgrund der Umrüstung mit dem Schneepflug nicht mit anderen Fahrzeugen zu vergleichen. Die Fahrbahnen sind zusätzlich oft von beiden Seiten her durch Schneemassen eingeschränkt und ein Manövrieren des Winterdienstfahrzeuges mit Pflug ist weitaus schwieriger als sonst.

Die Fahrer der Winterdienstfahrzeuge haben die Anweisung, bei solchen Hindernissen wie geparkten Autos eventuell auf ein Räumen der Straße zu verzichten. Ist ein Räumen trotz parkender Fahrzeuge möglich, müssen die Eigentümer der Fahrzeuge damit rechnen, dass sie nach dem Passieren des Räumfahrzeugs vom Schnee eingebaut sind. "Bitte stellen Sie daher Ihre Fahrzeuge möglichst nicht am Fahrbahnrand ab", appelliert die VG. Dies gilt insbesondere in Wendehämmern.

Häufig erreichen die VG Beschwerden, dass die vom Schnee bereits befreiten Grundstückseinfahrten durch den vorbeifahrenden Schneepflug wieder zugeschoben worden seien. Hierzu teilt die VG mit, dass das Räumschild des Schneepfluges generell zum Fahrbahnrand hin gedreht sein muss. Eine Schneeablagerung in die Fahrbahnmitte ist verkehrsgefährdend und unzulässig. Auch das Anheben des Pfluges vor jeder Ausfahrt ist nicht möglich. Deshalb kann es den Anliegern nicht erspart werden, die zugeschobenen Einfahrten noch einmal freizuräumen. Dies ist den Angaben zufolge durch die herrschende Rechtsprechung als zumutbar entschieden worden.

Auf die Räum- und Streupflicht der Anlieger im Winter wird hingewiesen. Laut Gesetz haben die Grundstücksanlieger (Vorder- und Hinteranlieger) an Werktagen ab 7 Uhr und an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr die Sicherungsfläche von Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen und vom Eis zu befreien. Bei Straßen ohne Gehweg ist ein ein Meter breiter Streifen der Straße, der dem Hausgrundstück vorgelagert ist, zu räumen. Das Räumgut ist so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinläufe und Fußgängerüberwege sind freizuhalten. Keinesfalls darf das Räumgut auf die Fahrbahn geschoben werden. Die Räum- und Streupflicht gilt auch für unbebaute Grundstücke. red