Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Pfingstmontag (6. Juni 2022) im unterfränkischen Landkreis Haßberge ereignet: Eine Familie war gerade in Richtung der Staatsstraße 2275 unterwegs, als ihr Auto von der Straße abkam. Das Auto wurde "massiv zerstört und eingedellt", wie die Rettungskräfte vor Ort berichten.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr nahe der Ortsausfahrt von Holzhausen, einem Ortsteil von Königsberg. Den ersten Informationen zufolge soll die dreiköpfige Familie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen prallte anschließend gegen einen Wasserdurchlass, wurde weiter über die Straße geschleudert und kollidierte danach noch mit einem Telefonmast am Fahrbahnrand, wo das Auto schließlich stehen blieb, berichtet Michael Will vom BRK Haßberge im Gespräch mit News5.

Schwerer Unfall bei Königsberg: Vater, Mutter und Sohn verletzt

Im Fahrzeug befanden sich nach ersten Angaben ein 36-jähriger Mann sowie eine 34-jährige Frau und ein zweijähriger Junge. Während der Vater mittelschwere Verletzungen erlitt, wurden Mutter und Kind schwer verletzt. Wie auf den Fotos von der Unfallstelle zu erkennen ist, wurde vor allem die Beifahrerseite des Autos stark eingedrückt. Die Mutter saß aber mit ihrem Sohn auf der Rückbank des Autos, was noch schwerere Verletzungen verhinderte.

"Das Fahrzeug hat massivste Zerstörungen in der Front und an der Beifahrerseite", beschreibt Michael Will den entstandenen Schaden. "Sie waren glücklicherweise nicht eingeklemmt, allerdings eingeschlossen. Die Kollegen der Feuerwehr Königsberg und Holzhausen haben mit einer Rettungsschere die Türen aufgemacht." Die Familie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

"Das war, ich will nicht sagen ,kurios', aber interessant", fügt Michael Will über die Umstände des Polizeieinsatzes an. Denn kurz zuvor hatte in der Umgebung eine Vermisstensuche stattgefunden. Die vermisste Frau tauchte aber nach kurzer Zeit wieder auf, weshalb die Suchaktion abgebrochen wurde, und der Einsatzleiter von der Integrierten Leitstelle zum Unfall weitergeschickt wurde und dort als Ersthelfer eintraf.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich liegen soll.

