Die Dekoration für eine anstehende Hochzeit in Unterfranken ist am Montag (20. März 2023) in Brand gesteckt worden.

Wer das Feuer in Königsberg in Bayern (Landkreis Haßberge) gelegt hat, blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßliche Brandstiftung in Königsberg in Bayern: Hochzeitsdeko geht in Flammen auf

Die fünf Heuballen und drei beschrifteten Bretter waren am Montag (20. März 2023) in der Ortsmitte aufgestellt worden und fingen ein paar Stunden später Feuer. Laut Redaktion habe sich der Vorfall gegen 21.25 Uhr ereignet. Hinweise auf ein persönliches Motiv gebe es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei gehe jedoch von Brandstiftung aus. Die Hochzeitsfeier soll nach Angaben der Behörde erst in den nächsten Tagen stattfinden und wurde somit durch den Brand nicht verhindert.

Anders sah das bei einer Hochzeit am Samstag (18. März 2023) im Landkreis Kulmbach aus. In dem Konvoi hat es auf dem Weg zur Trauung einen Unfall gegeben, bei dem sich der Bräutigam Verletzungen zuzog. Diese Hochzeit musste abgesagt werden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz