Knall führt Anwohner zu Verletzten: Am frühen Samstagmorgen (25. Juli 2020) bemerkten Anwohner im Scheubenweg in Königsberg (Landkreis Haßberge) einen lauten Knall. Als sie daraufhin auf die Straße blickten, konnten sie zwei Personen am Boden liegend feststellen, die frische Verletzungen zeigten. Das berichtet die Polizei Haßfurt.

Neben ihnen befand sich ein beschädigtes Fahrrad. Während einer der beiden über starke Schmerzen klagte, entfernte sich die zweite Person mit dem Fahrrad vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung und anhand der Personenbeschreibung der Zeugen konnte die zweite Person schließlich gefunden werden. Beide Person sind 19 Jahre alt und standen und Alkoholeinfluss. Die beiden Beteiligten mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wo bei ihnen eine Blutentnahme vorgenommen wurde.