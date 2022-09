Mitten in der Nacht erhielt ein Mann vergangene Woche einen Anruf eines Betrügers, der durch den sogenannten Enkeltrick an das Ersparte des Angerufenen gelangen wollte. Der Betroffene, der in Knetzgau im Kreis Haßberge lebt, durchschaute jedoch die Betrugsmasche und informierte geistesgegenwärtig die Polizei Haßfurt.

Bei dem "Enkeltrick" versuchen Täter durch Schockanrufe zumeist ältere Menschen dazu zu bringen, ihnen Bargeld oder Schmuck auszuhändigen.

Auffällig: Betrüger versuchen Enkeltrick oder Schockanrufe jetzt auch nachts

Dabei melden sich unbekannte Anrufer, Männer oder Frauen, und geben sich zum Beispiel als Enkel des Angerufenen aus und täuschen mit weinerlicher Stimme vor, dass sie in einen schweren Unfall verwickelt seien und nun Geld bräuchten, um nicht eingesperrt zu werden. Da die Angerufenen wegen der Konfrontation mit diesem schockierenden Ereignis und der geforderten Hilfeleistung des vermeintlichen Enkels unter Druck gesetzt werden, sind manche bereit, ihr Erspartes leichtfertig einem fremden Geldabholer anzuvertrauen, berichtet die Polizei.

Bisher fanden solche Schockanrufe in der Regel tagsüber statt, da die Angerufenen die geforderten größeren Geldbeträge nur zu Öffnungszeiten von Banken abheben konnten. Inzwischen ist jedoch ein neues Phänomen aufgetaucht. Offensichtlich werden ältere Personen inzwischen auch gezielt zur Nachtzeit mit Schockanrufen verunsichert. Die Masche könnte sein, dass zeitnah ein Mittäter zur Geldabholung vorbeikommen will, um dem Angerufenen wenig Zeit zum Nachdenken während eines Ganges zur Bank zu geben.

Damit ihr auch keine Opfer der Betrugsmasche werdet, gibt die Polizei einige Tipps:

Dreister Betrug - Polizei gibt Tipps gegen "Schockanrufe"

Seien Sie hellhörig bei sogenannten Schockanrufen und fragen Sie nach

Informationen an Angehörige zu schweren Unfällen mit Toten oder schwerverletzten Personen überbringt die Polizei nicht telefonisch

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

Rufen Sie bei Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt und suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus

Die Polizei wird niemals Geldbeträge bei Ihnen abholen, erst recht nicht, um sie angeblich aufzubewahren

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Vorschaubild: © www.polizei-beratung.de