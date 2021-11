Haßfurt vor 53 Minuten

Coronavirus

Inzidenz im Corona-Hotspot bei 530: Landrat mit eindringlichem Appell zur "dramatischen Lage"

Die Haßberge zählen in Franken zu den Corona-Hotspots. Am Donnerstag (18. November 2021) beträgt die Inzidenz 530,4. Landrat Wilhelm Schneider appelliert an die Bevölkerung: "Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen und soziale Kontakte soweit wie möglich reduzieren."