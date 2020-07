"Ich war so blöd daran zu glauben": Ein Exneonazi berichtet an der Haßfurter Berufsschule von seiner Vergangenheit

"Damals dachte ich: Ihr Arschl*cher, ihr könnt mich mal. Heute tut's mir in der Seele weh." Wenn Manuel Bauer über seine Vergangenheit spricht, ist er direkt und es ist Reue spürbar. Seine Zeit in der rechtsradikalen Szene war geprägt von Hass und Gewalt – mit verheerenden Folgen für seine Opfer und schließlich auch für ihn selbst: Viele der Menschen, die er zusammenschlug, erlitten schwere Verletzungen, Bauer selbst landete schließlich im Gefängnis. Während einer 28-monatigen Haftstrafe, die er für einen Raubüberfall absitzen musste, legte sich bei ihm der Schalter um. Nun will er junge Menschen an seinen Erfahrungen teilhaben lassen und sie für das Thema Rassismus sensibilisieren.

Hierbei nimmt er kein Blatt vor den Mund: "Ich will nichts beschönigen. Ich bin authentisch und spreche so, wie mir die Zunge gewachsen ist", betont Bauer. Das heißt in seinem Fall mit einem sächsischen Akzent und teilweise im Szenejargon. Der ist auch vernehmbar, als Bauer vor Schülern der Haßfurter Berufsschule referiert.

Eine Szene im Wandel

Dabei gibt er Einblicke in eine Szene, die sich seit seinem Ausstieg gewandelt hat. So ist das Stereotyp vom Neonazi mit Kurzhaarfrisur, der in Bomberjacke und weißgeschnürten Springerstiefeln daher kommt, kaum mehr anzutreffen. Eine rechtsradikale Gesinnung drückt sich heute oftmals viel subtiler und "massentauglicher" aus – auch wenn es um die Musik der Szene geht: Hörten Bauer und seine "Kameraden" in den 1990er Jahren ausschließlich neonazistische Rockbands mit martialischen Namen wie Landser, Hauptkampflinie oder Stahlgewitter, kommt die Propaganda der Neonazis heute in verschiedensten Gewändern daher: Rock, Metal, Rap. Als "psychologisches Rekrutierungsmittel" löst es beim Hörer Emotionen aus und macht ihn so empfänglich für das transportierte Gedankengut. Dass dabei mitunter Genres bedient werden, die afroamerikanische Wurzeln haben, ist für die Initiatoren offensichtlich kein Problem.

Aber auch mit anderen Mitteln wird versucht, zu manipulieren. So gebe es beispielsweise ein Kochbuch für vegetarische deutsche Küche, das zwischen den Zeilen rassistische Botschaften transportiere, erklärt der Aussteiger. In diesem Zusammenhang spricht der Experte von sogenannten "Nipstern". Das Wort setzt sich zusammen aus den Begriffen "Nazi" und "Hipster" und meint Neofaschisten, die ihr Auftreten und ihre Ideologie an den Zeitgeist anzupassen versuchen: Modische Kleidung, modernes Auftreten und sogar teilweise moderne Ansichten. "Es gibt Neonazis, die könnten keiner Fliege was zu Leide tun. Sie ernähren sich vegetarisch, aber wenn die Knochen vom Türken brechen, ist das egal", erklärt Bauer in dem Zusammenhang.

Schockierende Eindrücke

Einige Geschichten aus Bauers Leben lösen bei den anwesenden Schülern Entsetzen aus. So beispielsweise sein Bericht, wie er einer schwangeren Frau mit seinen Springerstiefeln in den Bauch getreten habe. "Das hat den einen oder anderen Schüler schon schlucken lassen", weiß Jan Baierlein um die Wirkung solcher Ausführungen. Der Berufsschullehrer hat den Vortrag gemeinsam mit den Jugendsozialarbeitern der Schule organisiert.

Tim Burkard – einer der Sozialarbeiter – hätte sich gewünscht, dass der Referent seinen Schwerpunkt mehr auf seinen Sinneswandel und seine Abkehr von der rechtsextremen Szene legt. Baierlein ergänzt jedoch, dass der zeitliche Rahmen der Veranstaltung sehr begrenzt gewesen sei und eine Vertiefung wahrscheinlich deshalb nicht möglich war.

Sinneswandel im Gefängnis

Die prägenden Erlebnisse, die Bauer über seinen Ausstieg aus der Szene erzählt, sind dennoch eindrucksvoll. So habe er im Gefängnis eine Schlägerei mit zwei Neonazis gehabt, denen er heuchlerisches Verhalten vorwarf. Zwei türkischstämmige Häftlinge seien ihm daraufhin zu Hilfe geeilt. Das habe bei ihm erste Fragen aufgeworfen.

Auch das Aussteigerprojekt "Exit" habe einen erheblichen Teil zu seinem Lebenswandel beigetragen. Anfangs habe er als Häftling aus "taktischen Gründen" teilgenommen, um seinen Status als Freigänger früher zu erlangen – "Ich habe ,Exit' erst einmal die Hucke voll gelogen". Nach einiger Zeit habe das Programm bei ihm aber ein Umdenken ausgelöst. Eine jahrelange Therapie half ihm danach, seine Erlebnisse und Taten zu verarbeiten. Anschließend leitete er selbst Aussteigerseminare für "Exit". Aktuell gibt Bauer Workshops zum Thema Rechtsradikalismus und hält Vorträge.

Bei diesen geht es auch um die versteckten Codes der Szene. Die sind für Außenstehende oft nicht erkennbar. So steht beispielsweise der Satz "hier gilt die Straßenverkehrsordnung" für die Parole "rechts vor links". Auch Zahlencodes wie "88" oder "18" lassen auf eine neonazistische Gesinnung schließen: Die Ziffern stehen für die jeweiligen Stellen der Buchstaben im Alphabet und ergeben somit "HH" beziehungsweise "AH". Das wiederum steht in der Szene für "Heil Hitler" oder "Adolf Hitler".

Ddurch die Kleidung kann eine rassistische Gesinnung ebenfalss zum Ausdruck kommen. Hier müsse man allerdings klar differenzieren, erklärt der Experte: So haben Marken wie "Lonsdale London", "Fred Perry" oder "Ben Sherman" keinerlei Verbindung zum Rechtsradikalismus, wurden aber lange Zeit von vielen Neonazis für ihre Zwecke instrumentalisiert. Marken wie "Thor Steinar" oder "Constaple" stehen hingegen klar für eine ausländerfeindliche Gesinnung.

Diese wird auch hinter einem Teil der Anhänger der aktuell stattfindenden "Hygienedemos" gegen die Coronamaßnahmen vermutet. Sobald die Ausbreitung des Virus in Deutschland auf die vermeintlich falsche Einwanderungspolitik zurückgeführt werde, liege der Verdacht nahe, dass eine rechtsextreme Protestgruppe Corona für ihre Zwecke nutze, erklärt Bauer.

Sein Vortrag scheint die Schüler für die Merkmale und Gesinnung der neonazistischen Szene sensibilisiert zu haben. So habe Stefan M. aus dem Publikum seine Kenntnisse zu dem Thema erweitert. Besonders die inneren Einblicke seien hierfür wertvoll gewesen."Ich denke, es ist ein unterschätztes Problem in unserer Gesellschaft", urteilt der junge Mann über Rassismus.