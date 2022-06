Nachdem ein 23-Jähriger eine 16-Jährige in einer Diskothek sexuell belästigt haben soll, hat die Polizei den Mann am frühen Donnerstagmorgen (16. Juni) festgenommen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizeiinspektion Haßfurt und die Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln nun in enger Absprache zu dem Vorfall.

Der 23-jährige Mann soll in der Nacht von Mittwoch (15. Juni) auf Donnerstag (16. Juni) in dem Tanzlokal in der Rügheimer Straße gegenüber der jungen Frau sexuell übergriffig geworden sein, indem er sie unter anderem im Intimbereich angefasst haben soll. Das Tatgeschehen soll sich hauptsächlich auf der Tanzfläche abgespielt haben. Andere Gäste der Diskothek kamen der 16-Jährigen schließlich zu Hilfe, sodass sich diese dem Übergriff entziehen konnte.

Security hält Tatverdächtigen fest - Er konnte einem Richter vorgeführt werden

Der Tatverdächtige wurde in der Folge von Sicherheitspersonal der Lokalität bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten der Polizei Schweinfurt, die zur Unterstützung der Polizei Haßfurt in den Einsatz eingebunden waren, nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn in die Haftzelle der Polizeiinspektion nach Haßfurt.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete am Freitag die Vorführung des 23-Jährigen bei dem zuständigen Amtsgericht an. Der dortige Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen sexuellen Übergriffs. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden von den Ermittlern der Polizei Haßfurt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt, berichtet die Polizei Unterfranken. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere Zeugens des Geschehens auf der Tanzfläche, sich unter der Telefonnummer 09521 / 9270 bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.

Vorschaubild: © Festnahme Foto: Bundespolizei