Drei Jugendliche und ein junger Erwachsener aus Haßfurt und Zeil waren am Dienstagabend (27.07.2021) in der Innenstadt unterwegs. Gegen 20.15 Uhr wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der in der Oberen Vorstadt in Haßfurt torkelnd umherlief und immer wieder hinfiel. Wie vermutlich viele andere Passanten auch, dachten sie zunächst, dass der Mann betrunken sei.

Allerdings wandten sich die Vier nicht ab, sondern wurden aktiv. Die Jugendlichen bemerkten nämlich, dass der Mann beim Hinfallen mit dem Kopf gegen geparkte Pkws und eine Wand schlug und beim Umfallen mehrere Blumenkübel umwarf.

Notruf wählen, statt wegsehen: Vier Menschen haben in Haßfurt einem 49-jährigen Mann womöglich das Leben gerettet

Die Vier kümmerten sich vorbildlich um den verletzten Mann, so die Polizeiinspektion Haßfurt. Das 16-jährige Mädchen setzte einen Notruf ab und die Vier versorgten den Mann bis der Rettungsdienst und die Polizeistreife kam.

Der verletzte Mann konnte sich kaum artikulieren und lag letztlich in der Bäckergasse, wo er auch gegen Mülltonnen und ein Hoftor gefallen war. Die Gesamtsituation machte den Helfern da schon klar, dass das Verhalten des Mannes nicht daran lag, dass er zu viel getrunken hatte. Diese Einschätzung bestätigte auch der Rettungsdienst, der einen medizinischen Notfall feststellte. Woran der Mann genau gelitten hat, teilte die Polizei nicht mit.

Der Patient befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung und konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Im Nachhinein bleibt festzustellen, so die Polizei, dass die jungen Leute richtig und beispielhaft gehandelt hätten. Sie haben die Rettungskette in Gang gesetzt und sich gekümmert, sodass der Mann vor schwereren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die bei der hier vorliegenden medizinischen Notlage auch lebensbedrohlich hätte sein können, verschont blieb. "Es bleibt zu hoffen, dass auch andere anwesende Passanten geholfen hätten – die Vier haben jedenfalls das Richtige getan", so das Fazit der Polizei Haßfurt.

Vorschaubild: © Claire Banzer (Symbolbild)