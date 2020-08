Haßfurt: Polizeibericht vom 30.08.2020

Im Folgenden finden Sie den ungekürzten und unbearbeiteten Polizeibericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Sonntag, 30.08.2020:

Eltmann - Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es in einem Imbiss in der Schottenstr. zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Grund hierfür soll gewesen sein, dass zwei Gäste den Imbiss nicht verlassen wollten, obwohl der Ladenschluss kurz bevor stand. In Folge dessen kam es zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen. Ein Beteiligter musste aufgrund leichter Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Haßfurt - Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ging die Mitteilung bei der Polizei ein, dass in Augsfeld, in der Herrleinstr., eine Person versucht, in ein Anwesen zu gelangen, wo er nicht hingehört. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte im Bereich der Staatsstr. die Person, ein 34 jähriger, angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden geringe Mengen an Marihuana und Methamfetamin aufgefunden. Als Hintergrund, weshalb er in das Anwesen wollte, konnte herausgefunden werden, dass er eine in dem Haus wohnende Frau besuchen wollte. Bei dem Versuch in das Haus zu gelangen, beschädigte die Person noch ein Vordach. Gegen den 34-jährigen wird wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Geusfeld - In der Zeit vom 28.08.2020, 17:00 Uhr bis 29.08.2020, 06:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen Aufstellpool in der Dorfstr.. Der Unbekannte schlitzte den Pool auf einer Länge von ca. 10 cm auf. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Eltmann - Bei häuslichen Arbeiten an einer Scheune in der Oskar-Serrand-Str. stürzte ein 58-jähriger von einer Hebebühne und verletzte sich hierbei am Rücken. Nach der Erstversorgung durch die Ersthelfer und dem Rettungsdienst, wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht.

Kleinsteinach - Am Samstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Oberen Dorfstr.. Hierbei musste eine Person in Gewahrsam genommen werden. Die Person stand deutlich unter Alkoholeinfluss und leistete heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei verletzte er drei der eingesetzten Beamten leicht. Nachdem sich der 40-jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Selbst während der Fahrt leistete die Person weiterhin heftigsten Widerstand und trat dabei einer eingesetzten Kollegin ins Gesicht. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen werden wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und weiteren Delikten geführt.

Verkehrsgeschehen

Ebelsbach -Am Samstagnachmittag wurde in der Straße, An der Lohwiese, ein Pkw Mini kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sand am Main - Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, wurde bei einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Renault der linke Außenspiegel durch einen Unbekannten abgefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Haßfurt, unter der Rufnummer 09521/927-0, um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.