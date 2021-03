Ein 43 Jahre alter Haßfurter hat am Sonntagmorgen (07.03.2021) gegen 7 Uhr einen leblos neben seinem Fahrrad liegenden Mann in Haßfurt entdeckt. Der Zeuge leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und forderte einen weiteren Passanten auf, den Rettungsdienst zu verständigen. Trotz der rasch eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der kurze Zeit später eintreffende Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie es zum Tod des Mannes kam, sei gegenwärtig noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die von der Polizei Haßfurt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt werden, hieß es am Sonntagvormittag in einem Pressebericht.

Mann leblos neben seinem Fahrrad gefunden - Todesfall in Haßfurt

Dem derzeitigen Sachstand nach entdeckte der 43-Jährige den leblos, neben seinem Fahrrad liegenden 79-jährigen Mann in der Nikolaus-Groß-Straße. Der Ersthelfer reagierte genau richtig und leistete sofort Erste Hilfe. Bereits wenige Minuten später trafen der Rettungsdienst sowie ein Notarzt ein und übernahmen die Reanimation.

Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der Notarzt kurze Zeit später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob der 79-Jährige ohne Fremdbeteiligung von seinem Fahrrad gestürzt oder ob es zu einem Unfall gekommen war, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die am frühen Samstagmorgen einen Radfahrer in der Nikolaus-Groß-Straße oder den angrenzenden Straßen mit zwei Stofftaschen am Lenker und einem Stapel Zeitungen im Fahrradkorb gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521 / 927 0 zu melden.