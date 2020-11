Am Samstagnachmittag (31. November 2020) waren eine Frau und ein Mann mit Fahrrädern auf der Flugplatzstraße in Richtung Augsfeld unterwegs, während auf Höhe des Wanderparkplatzes Sichelsee ein Landwirt mit einem Traktor ein Feld spritzte.

Wie die Polizei berichtet, wendete der Traktor am Feldrand als die beiden Fahrradfahrer am Feld vorbeifuhren. Beim Wenden hatte dieser die Rohre angehoben und die Spritze eingeschaltet. Hierbei trug der Wind den Spritzmitteldampf in Richtung der beiden Fahrradfahrer und diese atmeten das Spritzmittel ein.

Magenkrämpfe und Halsschmerzen

Unmittelbar danach hatte der 75-jährige Mann ein Brennen auf seiner Zunge. Dann bekam er noch Magenkrämpfe und Halsschmerzen dazu. Dessen 68-jährige Begleiterin klagte über ähnliche Probleme. Über den Landwirt und den Traktor gibt es keine genauen Angaben. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521-927-0 zu melden.