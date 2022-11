Der Polizeiinspektion Haßfurt wurde am Mittwoch (16. November 2022) eine Hundeattacke angezeigt. Ein Jogger war beim Laufen von einem Hund gebissen worden.

Der 56-jährige Jogger war am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, "An der Flutbrücke" unterwegs, als ihm ein größerer, angeleinter Hund, mit einer Schulterhöhe von circa 70 bis 80 Zentimeter, in den Unterarm biss. Jetzt sucht die Polizei Haßfurt nach der unbekannten Besitzerin und bittet sie, sich selbst bei der Dienststelle in Haßfurt zu melden. Zeugen des Vorfalls können sich mit Hinweisen unter der folgenden Telefonnummer: 09521/927-0 an die Polizei Haßfurt wenden.

Vorschaubild: © tverkhovinets/Adobe Stock