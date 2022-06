In der Nacht von Mittwoch (15.06.2022) auf Donnerstag brachen Unbekannte in das Bowlingcenter in der Augsfelder Straße in Haßfurt ein, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte. Der Vorfall fiel erst am Donnerstagnachmittag (16.06.2022) bei der Öffnung des Lokals auf.

Im Inneren durchwühlte der Einbrecher laut Polizei mehrere Einrichtungsgegenstände und zerstörte auch noch einen aufgestellten Spielautomaten. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Es wurde Bargeld in Höhe von etwa 3200 Euro entwendet.

Eigentümer setzt Belohnung aus

In einem Facebook-Post macht auch der Eigentümer des Bowlingcenters auf die Tat und den hohen Schaden aufmerksam. Er bittet um Hinweise auf die Täter*innen und setzt eine Belohnung aus: "Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen setzen wir eine Belohnung in Höhe von 500,00 € aus!"

Die Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: pixabay/Free-Photos