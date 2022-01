Am vergangenen Wochenende ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Raiffeisenstraße in Haßfurt eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagabend (22./23. Januar 2022).

Demnach verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Balkontüre Zutritt in das Wohn- und Geschäftshaus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Einbrecher entwendet mehrere Wertgegenstände - Polizei bittet um Hinweise

Im Inneren durchsuchte die noch unbekannte Person Schränke und Schubladen und entwendete mehrere Wertgegenstände. Daraufhin verließ der Einbrecher schnell die Wohnung und flüchtete. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 3500 Euro

Inzwischen wurden die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Personen, die sich zum Tatzeitraum in Tatortnähe aufhielten und sachdienliche Hinweise liefern können, sollen sich telefonisch unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt melden.

Vorschaubild: © Symbolbild: Andreas Gebert/dpa