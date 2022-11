Der Täter hatte die Schlüssel zu den Autos aus einer Garderobe entwendet - erst räumte er ein Fahrzeug leer, ein anderes klaute er komplett und verunfallte damit. Beim erneuten Versuch am Dienstagabend in ein abgestelltes Fahrzeug zu gelangen, nahm die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am Sonntagabend wurde der Haßfurter Polizei zunächst der Diebstahl eines Autoschlüssels sowie des zugehörigen Fahrzeugs mitgeteilt. Dieses war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellt war. Der Autoschlüssel konnte später in einer Garderobe des Krankenhauses gefunden werden. Das Auto selbst war an anderer Stelle des Parkplatzes abgestellt worden. Aus dem Fahrzeug hatte der bis dato Unbekannte 25 Euro Bargeld entwendet.

Mehrere Tausend Euro Schaden - Täter auf frischer Tat ertappt

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, wurde ein zurückgelassener, verunfallter Wagen im Straßengraben der Staatsstraße 2275 im Bereich Königsberg in Bayern gemeldet. Auch dieses Fahrzeug war zuvor auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Haßfurt abgestellt und dort entwendet worden. Ebenso war der zugehörige Fahrzeugschlüssel aus einer Garderobe der Klinik gestohlen worden. Der Unfallschaden an dem Fahrzeug beträgt mehrere tausend Euro.

Am frühen Dienstagabend, gegen 17.00 Uhr, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt und der Zentralen Einsatzdienste Schweinfurt einen 16-Jährigen auf dem Krankenhausparkplatz fest, als dieser sich Zugang zu einem weiteren Auto verschaffen wollte. Auch hier war der zugehörige Fahrzeugschlüssel zuvor aus einer Garderobe entwendet worden.

Der Jugendliche wurde im Anschluss zur Dienstelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den 16-Jährigen in die Obhut seiner Eltern. Dieser wird sich unter anderem wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten müssen.

