Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, kam es Donnerstagnacht (03.02.2022) zu einem Einbruch auf das Gelände eines Autohauses in Ohmstraße in Haßfurt. Die Täter machten sich dabei an den ausgestellten Wagen zu schaffen und richteten hohen Schaden an.

Nach ersten Angaben hatten es die Täter speziell auf die Radsätze der dort ausgestellten Autos abgesehen. Dazu bockten sie die Wagen mit Pflastersteinen auf und montierten die Reifen ab. Der Einbruch soll sich etwa zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei hat dazu bereits die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht außerdem davon aus, dass die Täter die Radsätze mittels eines weiteren Fahrzeuges wegbrachten. Darüber hinaus wird um Zeugen und Hinweise gebeten.

Haßfurt: Einbruch auf Autohausgelände - Kriminalpolizei ermittelt

verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Telefon 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.