Drei Einbrüche in Kirchen und Kapellen sind zuletzt in der unterfränkischen Region Main-Rhön registriert worden. "Aufgrund der Zielrichtungen und der Vorgehensweisen" sei es wahrscheinlich, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei Unterfranken am Dienstag (12. Juli 2022) hervor.

Der zuletzt bekannt gewordene Fall der drei Einbrüche hat sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (7. Juli 2022) und Freitagmorgen (8. Juli 2022) ereignet. Der Täter hatte eine Zugangstür gewaltsam geöffnet, um in die Wallfahrtskirche in Limbach (Landkreis Haßberge) zu gelangen.

Drei Einbrüche in Kirchen und Kapellen: Gesamtschaden von über 2700 Euro

Im Inneren brach der Einbrecher eine weitere Tür zur Sakristei auf und machte sich unter anderem auch am Tabernakel im Altarbereich zu schaffen. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen einige vergoldete Kerzenständer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden, den der Einbrecher verursachte, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro belaufen.

Über zwei ähnlich gelagerte Fälle hatten bereits die örtlichen Polizeidienststellen in Bad Königshofen und Gerolzhofen berichtet. Demzufolge war bereits Ende Juni 2022 in die Stephanuskapelle am Friedhof in Wülfershausen (Landkreis Rhön-Grabfeld) eingebrochen worden. Der Täter hatte sich ebenfalls am Tabernakel zu schaffen gemacht, darüber hinaus rund 50 Euro Bargeld aus einem Opferstock entwendet und einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro verursacht.

Im Dingolshausener Ortsteil Bischwind (Landkreis Schweinfurt) drang ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kapelle ein. Hier wurden eine Hostien Schale und eine sogenannte „Custodia“ im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich in diesem Fall auf etwa 300 Euro belaufen.

Kripo Schweinfurt bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet nun die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.