Grippeimpfung: Ja oder nein? Kurzer Pieks von Experten im Landkreis Haßberge dringend empfohlen

Herr Schrpfer, wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

Schrpfer

Zum Thema Impfen hat Engelbert Schrpfer junior (41) eine klare Meinung. Der Allgemeinmediziner arbeitet in der Gemeinschaftspraxis rztezentrum Maintal mit Standorten in Ebelsbach, Eltmann und Kirchlauter.: Die stndige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung allen Menschen ab 60 Jahren sowie chronisch Kranken und Schwangeren. In Bayern wird die Grippeimpfung wegen der immer noch aktuellen Pandemie aber ausdrcklich jedem empfohlen. Wer schon einmal eine echte Influenza durchgemacht hat, will auch eine Impfung . Die meisten Menschen setzen einen grippalen Infekt mit einer Grippe gleich.