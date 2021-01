Leserbrief zur Diskussion um ein

Allianzbad im Landkreis Haßberge:

Mit Verwunderung konnte ich kürzlich dem FT entnehmen, dass das Freibad in Ebrach mit drei Millionen Euro Bundeszuschüssen saniert wird. Da waren wohl andere Parlamentarier schneller als die aus dem Landkreis Haßberge. Ach ja, die widmen sich eher dem Laufen oder standesgemäß der Jägerei.

Und der Kommunalwahlkampf ist ja auch schon wieder lange her, in dem sich angehende Jung-Kreistagsmitglieder mit Bürgerinitiativen zum Erhalt des Zeiler Hallenbades hervorgetan haben. Aber die haben ihre Schwimmstätte ja in der Welle in Haßfurt. Nochmal zur Erinnerung: Es gibt zwischen Schonungen und Bamberg kein öffentlich zugängliches und sporttaugliches Schwimmbecken. Das Hofheimer Bad ist nun auch auf nicht absehbare Zeit geschlossen. Trotz Corona sollten unsere gewählten Vertreter das Thema (ganzjähriges) Schwimmen , ob nun in der Freizeit oder noch viel wichtiger im Unterricht, nicht aus den Augen verlieren. Wenn sich hier nicht bald etwas tut, ist die Chance auf ein Gemeinschaftsbad wohl auf Jahrzehnte vertan.

Georg Berninger

Stettfeld