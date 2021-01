Der Gemeinderat Wonfurt hält am Dienstag, 26. Januar, um 19 Uhr im Pfarrzentrum eine Sitzung ab. Nach Aktuellem von der Allianz Main & Haßberge und der Vorstellung der neuen Allianzmanagerin stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung : die Beschaffungen für die Feuerwehren , der Verbesserungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung in Dampfach (konkret geht es um die endgültige Erklärung der Vorausleistungsbescheide) sowie die Wassergebühren. Weitere Themen sind die sechste Änderung des Flächennutzungsplans für Wonfurt , die Sanierung der Grundschule in Dampfach und die Bildung eines Kindergartenausschusses. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Tragen einer FFP 2-Maske erforderlich. Da für Besucher nur bedingt Plätze zur Verfügung stehen, ist Anmeldung nötig. red