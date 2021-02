Am Montagnachmittag (08. Februar 2021) hat eine unbekannte Frau gegen 14.30 Uhr eine Flasche Rum in einem Getränkemarkt in Hofheim (Landkreis Haßfurt) in der Rügheimer Straße gekauft. Ungefähr 20 Minuten später kam sie zurück und wollte die bereits angetrunkene Flasche wieder umtauschen.

Die 23-jährige Angestellte des Marktes wollte den Umtausch allerdings nicht durchführen, woraufhin ein männlicher Begleiter der unbekannten Frau erschien. Er trug keine FFP2-Maske, sondern nur eine OP-Maske, wie die Polizeiinspektion Haßfurt in einer Pressemitteilung berichtet.

Unbekannter beleidigt Angestellte: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Er fing an, die 23-Jährige zu beleidigen. Als diese erklärte, dass sie die Polizei rufen werde, flüchtete der Unbekannte mit einem grauen Mercedes mit Haßfurter Kennzeichen.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise, da es keine Videoaufnahmen des Vorfalls gibt. Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.