In der Nacht zum Mittwoch (04. August 2021) hat es einen Feuerwehreinsatz in Königsberg im Kreis Haßberge gegeben. Das bestätigt das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage inFranken.de. Demnach stand gegen 3.00 Uhr ein Dachstuhl eines Wohnanwesens in Vollbrand. Näheres ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.