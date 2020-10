Der Besuch des Sander Weinfests endete für einen 27-Jährigen Gast im vergangenen Jahr in der Notaufnahme des Haßfurter Krankenhauses. Als er nachts gegen 2 Uhr das Festgelände verließ, geriet er mit einem 20-Jährigen in Streit. Dabei soll der 20-Jährige laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft den 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei brach das Nasenbein des Opfers, das mit einer Operation wieder gerichtet werden musste.

Am Montag verurteilte das Jugendgericht am Amtsgericht Haßfurt den heute 21-Jährigen zu einer Geldauflage von 1000 Euro, zahlbar an den Kreisjugendring. Auf der Anklagebank wies der Angeklagte die Schuld von sich und sah sich selbst in der Opferrolle. Er habe mit zwei Freunden auf ein Taxi gewartet, als eine Frau und zwei Männern an ihnen vorbeiliefen. Dabei habe die Frau ihn als "Scheiß Ausländer" betitelt. Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, bevor das Trio auf ihn losgegangen sei. Die Frau habe eine Weinflasche auf ihn geworfen. Der 27-jährige habe ihn an den Füßen mit den Armen umklammert, während der zweite Mann ihn in den Schwitzkasten nahm und ihn dreimal auf den Kopf schlug. Er habe selbst Wunden am Kopf erlitten, die er bei der Polizei dokumentieren ließ. Er selbst habe nicht zugeschlagen. Den Nasenbeinbruch muss sich das Opfer, das damals rund 1,8 Promille Alkohol intus hatte, wohl beim Sturz auf den Boden geholt haben. Der Angeklagte entschuldigte sich dennoch bei dem Opfer für die Verletzung, die er erlitten hatte.

Ganz anders schilderte der Geschädigte, der als Nebenkläger auftrat, den Vorfall. Seine Freundin habe damals gesagt: "Schau mal, der betet", als sie den Angeklagten mit dem Kopf nach unten an der Straße sitzen sah. Daraufhin sei der Angeklagte aufgestanden, da er sich provoziert fühlte. Nach einem kurzen Dialog habe ihn der Angeklagte am Kragen gepackt und ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei er zusammengesackt und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Da die Nase stark blutete, sei er in die Notaufnahme gefahren und später operiert worden. Zwei Wochen lang habe er Schmerzen gehabt, gab er zu Protokoll.

Ähnliche Aussagen machten auch die Freundin des Geschädigten und deren Bruder, die das Opfer damals begleiteten. Völlig gegensätzlich sagten jedoch die beiden damaligen Begleiter des Angeklagten aus. Sie unterstützten die Version des Angeklagten, der strafrechtlich bislang eine weiße Weste hat.

Der Staatsanwalt war dennoch von dessen Schuld überzeugt. Das Opfer habe ohne Belastungseifer und widerspruchsfrei ausgesagt. Die Aussage des Angeklagten bezeichnete der Anklagevertreter als "Schutzbehauptung", unter anderem weil er angab, die Füße nur vorsichtig bewegt zu haben, um sich zu befreien. Der Staatsanwalt forderte - ebenso wie der Anwalt der Nebenklage - eine Geldauflage in Höhe von 1500 Euro.

Verteidiger Willy Marquardt forderte einen "glatten Freispruch" für seinen Mandanten. Er gab zu bedenken, dass die Belastungszeugen massiv alkoholisiert waren. "Die waren voll wie die Haubitzen", meinte er. In diesem Zustand könne man sich durchaus bei einem Sturz die Nase brechen. "Ich könnte nicht mit 1,8 Promille durch die Gegend laufen", sagte der Anwalt. Zudem habe keiner der Belastungszeugen einen Schlag gesehen. Das reiche nicht für eine Verurteilung, sagte Marquardt.

Richter Martin Kober war dagegen von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Die Verletzung des Opfers müsse durch einen Schlag geschehen sein, da das Verletzungsbild dazu passe, sagte Kober. Zudem habe sich ein Entlastungszeuge vor Gericht widersprochen. Der Vorsitzende entschied außerdem, dass der Verurteilte auch die Gerichtskosten und die Kosten der Nebenklage tragen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.