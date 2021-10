In Eltmann in der Weidengasse ist es am Freitag (22. Oktober 2021) zu einem Rollerunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich ohne Fremdbeteiligung, so die Polizeiinspektion Haßfurt.

Ein 25-jähriger Rollerfahrer stürzte offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung von 0.8 Promille mit einem Roller auf die Fahrbahn. Als der 27-jährige Besitzer des Rollers hinzukam, meinte er es zwar zunächst gut und nahm dem Betrunkenen den Schlüssel seines Fahrzeugs ab.

Jedoch fuhr der 27-Jährige selbst alkoholisiert mit dem Roller weiter und konnte durch eine Streife mit 0.76 Promille festgestellt werden. Beide Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.